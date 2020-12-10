Президент РФ допустил возможность широкой амнистии в стране

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос широкой амнистии в РФ должен быть тщательно проработан, считает президент РФ.

"По поводу широкой амнистии: здесь надо внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию, известно, чем царская Россия закончила, когда на улицах оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решетки. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт, он должен использоваться", - сказал он, отвечая на предложение члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евы Меркачевой.

Он отметил, что также нужно выяснить, как граждане, в том числе и потерпевшие, отнесутся к тому, что люди, совершившие в отношении них преступления, окажутся на свободе. "Хотя как акт гуманизма это возможно для применения", - сказал Путин.

Президент также напомнил, что не только в два раза сократилось число заключенных в российских тюрьмах, но и в четыре раза сократилось количество людей, которые были заключены под стражу. По его словам, в значительной степени это является и заслугой правозащитников.

Предложение Меркачевой по поводу амнистии

Меркачева в ходе встречи с президентом попросила главу государства провести в стране широкую амнистию, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"По данным ФСИН России, 85 тысяч человек - это те, которым осталось сидеть до конца отбываемого срока менее года. Я предлагаю, чтобы эти люди, вне зависимости от категории статьи, по которой они осуждены, были освобождены по амнистии. С одной стороны, они и так выйдут через год, а с другой стороны, сокращение этого года станет компенсацией тех ограничений, которые коснулись их из-за COVID-19", - сказала ранее "Интерфаксу" Меркачева.

По ее словам, также под амнистию должны попасть беременные женщины, участники боевых действий, осужденные за нетяжкие и ненасильственные преступления, впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести и так далее. По ее мнению, данная амнистия позволила бы выйти на свободу почти 100 тысячам осужденных.