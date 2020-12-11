Что произошло за день: пятница, 11 декабря

Сотрудничество вакцин, взрыв в КЧР и возобновление укладки "Северного потока 2"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V". Британская компания подтвердила, что изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин для получения более устойчивого и продолжительного иммунного ответа.

- В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек. Было выявлено 28 585 новых зараженных. Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что власти не планируют вводить жесткий карантин.

- Возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. По информации источника, взрывов было два: сначала сработало неустановленное устройство, а через некоторое время себя подорвал смертник. В НАК подтвердили, что шестеро сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Пострадавших среди гражданских нет.

- Возобновлена укладка "Северного потока 2". Трубоукладочное судно "Фортуна" пришло в район достройки магистрали, оно уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

- Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты. В надзорном ведомстве заметили необоснованный рост цен на базовые продукты питания: сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%.

- С 14 декабря в Москве смогут привиться работники МФЦ, культуры и торговли. С 5 декабря в столице вакцинируют врачей, учителей и соцработников. Между тем в Минобороны РФ сообщили, что за рубежом хотят дискредитировать "Спутник V" и выделили на это средства. По данным ведомства, готовятся публикации о якобы опасности российской вакцины или отказах от прививок.

- Умер заразившийся коронавирусом корейский режиссер Ким Ки Дук. Сообщения о кончине 59-летнего режиссера пришли из Латвии, где он находился в последние недели.