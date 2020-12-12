Итальянскому волонтеру из Красноярска дали гражданство РФ после обращения к Путину

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Волонтер из Италии Валерио Дзанетти, живущий в Красноярске, получил российское гражданство и паспорт, о которых на прошлой неделе просил президента РФ, сообщает пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официального представителя Ирину Волк.

"На заседании комиссии главка итальянский волонтер признан носителем русского языка. Благодаря помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство Российской Федерации принято в кратчайший срок. (...). Начальник краевого главка Александр Речицкий вручил Дзанетти российский паспорт", - цитирует пресс-центр Волк.

Отмечается, что Дзанетти живет в Красноярском крае уже восемь лет и помогает пожилым в период пандемии.

В День добровольца Путин по видеосвязи пообщался с волонтерами из разных регионов РФ, среди которых был и итальянский преподаватель Дзанетти. Он попросил у Путина российское гражданство.