Житель Нижнего Новгорода и 30 собак погибли из-за пожара в доме

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в Ленинском районе Нижнего Новгорода в субботу унес жизнь местного жителя, также в огне погибли три десятка собак.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщает, что информация о возгорании в частном доме на улице Кисловодская поступила в 16:40 по Москве. Огонь был ликвидирован на площади 56 кв.м.

"На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1968 года рождения", - сказали в пресс-службе, добавив, что в огне также погибли 30 собак.

Причина пожара устанавливается.

В МЧС не уточнили, являлся ли погибший мужчина заводчиком собак, либо в сгоревшем доме располагался питомник для животных.