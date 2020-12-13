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Первое издание книги о Гарри Поттере продали за $90 тыс.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продано на аукционе за 68 тыс. фунтов (около $90 тыс.), сообщает "Би-би-си".

Этот экземпляр в твердое обложке был одним из 500 копий 1997 года, которые были изданы до того, как магическая сага и ее автор Джоан Роулинг получили всемирную известность.

Еще один экземпляр из числа первых изданий был продан на торгах Hansons Auctioneers за 50 тыс. фунтов ($60 тыс.).

Библиотечная книга с соответствующими штампами была продана на аукционе за 17,5 тыс. фунтов ($23 тыс.).

Из 500 первых изданий 300 книг были разосланы по британским школам и библиотекам. На тот момент они продавались по 10,99 фунтов .

Великобритания Гарри Поттер

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