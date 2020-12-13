Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, а на каникулах, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале Россия-1 (ВГТРК).

Его также спросили, будет ли президент отдыхать после тяжелого года в новогодние каникулы.

"Ну, он же всё так - полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет", - ответил пресс-секретарь.