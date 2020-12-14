Москвича осудили за организацию нарколаборатории под Калугой

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Боровский районный суд Калужской области признал 30-летнего жителя Москвы виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, обвиняемый договорился с подельниками о совместном производстве наркотиков для дальнейшей продажи. Соучастники передали ему оборудование и химвещества для пробной партии наркотиков. После этого обвиняемому дали деньги на сырье для серийного выпуска запрещенных веществ.

Злоумышленники купили дом в Боровском районе Калужской области, "где изготовили жидкость, содержащую в своем составе наркотическое средство в особо крупном размере, массой свыше 117 килограмм", сообщили в прокуратуре.

После того как обвиняемого задержали, с ним заключили досудебное соглашение сотрудничестве. Он дал показания против себя и других.

Москвичу инкриминировалась ч.5 ст 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору). Его приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима.