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Четверть россиян заявили, что никогда не ругаются матом

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Часто матерятся 11% россиян, 61% говорят, что делают это редко, 26% - уверяют, что не ругаются матом никогда, показал опрос Фонда "Общественное мнение", проведенный 6-8 ноября среди тысячи взрослых граждан.

Больше всего противников нецензурной брани оказалось в группе 60+ (46%). Активных матерщинников больше всего оказалось в возрастной группе от 31 до 45 лет, среди мужчин их 15%, среди женщин - 7%.

56% опрошенных заявили, что могут перейти на ненормативную лексику только при сильных эмоциях. Еще 12% сказали, что позволяют себе материться и в спокойном состоянии.

Допускают использование нецензурной лексики в художественных произведениях 37% опрошенных, 60% уверены, что так нельзя делать никогда.

Опрос показал, что на улицах, в транспорте и общественных местах мат часто слышат 43% россиян. 51% респондентов сказали, что слышат нецензурщину редко, 3% - никогда. Еще 3% не смогли определить, насколько цензурна брань, которую им доводится слышать.

ФОМ

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