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Соцработникам упростили доступ в больницы для ухода за инвалидами

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новое постановление правительства упрощает доступ соцработника в больницы для ухода за их подопечными из домов инвалидов и престарелых, снимая с него обязанность оформлять для этого служебную командировку. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Постановление по сути расширяет перечень соцуслуг для пожилых и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, и вводит новую услугу - сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения.

Речь идет об уходе за людьми, которые живут в специализированных учреждениях. Когда их переводят в больницу, там им тоже нужно обеспечить постоянное присутствие помощника и уход, объяснили в пресс-службе.

"Сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется. Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице", - говорится в пресс-релизе.

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