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Долю Владимира Скоча в холдинговой компании USM разделили

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Доля Владимира Скоча (отец давнего партнера Алишера Усманова, депутата Госдумы Андрея Скоча) в ООО "Холдинговая компания "ЮэСэМ" разделилась на две равные части. По данным ЕГРЮЛ, на этой неделе 15% в ООО перешли в собственность Варвары Андреевны Скоч.

У Владимира Скоча остается 15%.

Крупнейший совладелец компании - Усманов с 49%. Миноритарии холдинга USM - Фархад Мошири, Иван Стрешинский, Леми Мунаев, а также трасты - операторы опционной программы для менеджеров компаний группы.

ООО "Холдинговая компания "ЮэСэМ" - головная структура USM в российской юрисдикции. Ей принадлежат три отраслевых субхолдинга - "ЮэСэМ Металлоинвест" (владеет крупнейшим производителем железорудного сырья в СНГ), "ЮэСэМ Телеком" ("Мегафон" и ИКС Холдинг) и "ЮэСэМ Маркировка" (доли в операторе системы мониторинга оборота товаров ЦРПТ и операторе фискальных данных OFD.ru).

Состояние Усманова по итогам 2019 г журнал Forbes оценивал в $13,4 млрд, Скоча - в $6,3 млрд.

USM Владимир Скоч Андрей Скоч Варвара Скоч Алишер Усманов Госдума

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