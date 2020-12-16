Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Госдума приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбления

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о штрафах для чиновников, допустивших оскорбления.

За подобное будет взимать штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., либо дисквалифицировать на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения взимается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до двух лет.

Согласно документу, оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Закон также усиливает ответственность за совершение указанных деяний предусмотрев, - штраф в размере: для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч).

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием Интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально не определенных", - штраф в размере: для граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юр. лиц - от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.).

Закон также вводит штраф за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За это будет взимать штраф с юр. лиц в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Закон был внесен в Госдуму Хинштейном и секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком

Госдума

Новости

Госдума ввела штрафы до 1,5 млн руб. за интернет-пропаганду наркотиков

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Уголовная ответственность за клевету коснется авторов телеграм-каналов

В Думу внесли поправки о единой базе медосмотров поваров и учителей

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

Смольный сообщил, что не продлевал зимние каникулы для школьников

Пандемия коронавируса

Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Что произошло за день: вторник, 15 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');