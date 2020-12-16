Госдума приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбления

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о штрафах для чиновников, допустивших оскорбления.

За подобное будет взимать штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., либо дисквалифицировать на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения взимается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до двух лет.

Согласно документу, оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Закон также усиливает ответственность за совершение указанных деяний предусмотрев, - штраф в размере: для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч). За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием Интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально не определенных", - штраф в размере: для граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юр. лиц - от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.).

Закон также вводит штраф за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За это будет взимать штраф с юр. лиц в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Закон был внесен в Госдуму Хинштейном и секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком