Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для чиновников, позволивших себе оскорбления.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, ответственность за оскорбление могут нести лица, занимающие государственную или муниципальную должность. За оскорбления им будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до одного года.

За повторное такое правонарушения взимается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. либо может последовать дисквалификация на срок до двух лет.

Документ уточняет, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Закон также вводит штраф для юридических лиц за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За это будет взиматься штраф с в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Изменения в действующем законе об оскорблении

Закон усиливает уже существующее наказание за оскорбление, предусмотрев штраф в размере для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч).

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием Интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально не определенных", предусмотрен штраф в размере: для граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юр. лиц - от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.).

За непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях, взимается штраф в размере: для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).