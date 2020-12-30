Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:32Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления
Президент РФ Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для чиновников, позволивших себе оскорбления.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, ответственность за оскорбление могут нести лица, занимающие государственную или муниципальную должность. За оскорбления им будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до одного года.

За повторное такое правонарушения взимается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. либо может последовать дисквалификация на срок до двух лет.

Документ уточняет, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Закон также вводит штраф для юридических лиц за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За это будет взиматься штраф с в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Изменения в действующем законе об оскорблении

Закон усиливает уже существующее наказание за оскорбление, предусмотрев штраф в размере для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч).

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием Интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально не определенных", предусмотрен штраф в размере: для граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юр. лиц - от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.).

За непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях, взимается штраф в размере: для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

В январе будут составлены 18 протоколов на СМИ-иноагентов за нарушения

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде
Пандемия коронавируса

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Депутат-единоросс оштрафован на 10 тыс. руб. за попытку украсть рельс

Здоровья и завершения пандемии попросили бы у Деда Мороза 40% россиян

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Песков сообщил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального

Путин подписал закон о лишении свободы за блокировку улиц

Путин подписал закон о лишении свободы за блокировку улиц

Президент РФ разрешил "закрывать" данные силовиков от распространения

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');