Депутаты Великого Новгорода на своих машинах возят врачей к COVID-пациентам

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты думы Великого Новгорода на личных машинах начали возить медиков на "коронавирусные вызовы", сообщили "Интерфаксу" в среду в думском пресс-центре.

"Звонки от медиков, нуждающихся в транспорте, поступают председателю думы Алексею Митюнову. После этого депутат, у которого есть такая возможность, выезжает на помощь врачам", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что такая помощь медикам - это еще и дополнительная возможность для депутатов лучше узнать свой избирательный округ.

Как сообщалось, ранее медикам Великого Новгорода, работающим на "коронавирусных вызовах", предоставили часть служебных машин правительство Новгородской области и другие местные организации.