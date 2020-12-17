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Минприроды предложило вести учет коммунальных отходов в интернете

Минприроды предложило вести учет коммунальных отходов в интернете
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало законопроект, согласно которому предполагается создание электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает в четверг газета "Известия".

"Минприроды разработало законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об отходах производства и потребления"". Документом предлагается создать в виде электронной модели федеральную схему обращения с ТКО и наделить правительство полномочиями по установлению порядка ее информационного наполнения", - говорится в публикации.

Согласно тексту законопроекта, эта интернет-схема станет частью уже существующей государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, которая была запущена в 2019 году. В ней содержится информация об источниках их образования, местах и нормативах их накопления, тарифах, заключенных договорах по обращению с отходами, а также об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО, уточняет издание.

В министерстве природных ресурсов и экологии РФ признают, что принятие законопроекта и реализация его положений потребуют дополнительных расходов федерального бюджета. Газета отмечает, что сумму, о которой может идти речь, ведомство не называет.

При этом председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что Минприроды должно обосновать появление и эффективность новой интернет-системы. По его словам, в федеральном бюджете по просьбе Минприроды регулярно на подобные цели закладываются по 500-600 млн рублей в год, но граждане не понимают, что им дают эти информационные системы. Пока ни депутаты Госдумы, ни население не может посмотреть, как они работают, поясняется в статье.

По данным Российского экологического оператора (РЭО), в России более 4 тыс. объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению ТКО. Из них около 1,5 тыс. - это свалки и места хранения отходов, в том числе несанкционированные, работа которых должна быть прекращена, пишут "Известия".

Минприроды

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