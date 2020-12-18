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Арестован бывший следователь СК по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя московского главка Следственного комитета (СК) Левона Агаджаняна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств при расследовании дела о перестрелке в центре "Москва-Сити", которая произошла в 2017 году.

"В отношении Агаджаняна судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 февраля 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

По данным суда, Агаджаняну предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), фальсификации доказательств (часть 3 статьи 303 УК РФ) и трех эпизодах привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК РФ).

Перестрелка у башни "Око" комплекса "Москва-Сити" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В результате случившегося погиб работник частного охранного предприятия, пострадал его коллега, а также сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии.

В настоящее время дело о перестрелке в отношении двоих фигурантов – Магомеда Исмаилова и Эльдара Гамидова – рассматривается по существу в суде. Подсудимым вменяется хулиганство, хищение и незаконный оборот оружия, а также покушение на убийство двух и более лиц.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР, Агаджанян при расследовании дела, которое он возглавлял на первоначальном этапе, "сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении".

Кроме того, считают в СКР, бывший следователь "незаконно привлекал к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено".

Магомедова и Исмаилова задержали сразу после перестрелки. Однако, по информации СМИ, в ходе расследования следствие под руководством Агаджаняна пришло к выводу о том, что виновниками инцидента были не они, а потерпевшие – Дмитрий Якобсон, Кирилл Титаренко и погибший Платон Койда, действия которых были квалифицированы как хулиганство.

После изменения версии дело было изъято из московского СК и передано в центральный аппарат ведомства, которое в итоге отказалось от нее и прекратило дело в отношении сотрудников ЧОПа и Росгвардии.

В СКР заявили, что Агаджанян уволился с должности следователя столичного главка СК в феврале 2019 года, после чего занимался адвокатской деятельностью. Факт его противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России после изъятия дела о перестрелке, уточнили в ведомстве.

В качестве следователя Агаджанян также участвовал в уголовных делах о массовой драке на Хованском кладбище в 2016 году и нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в офисе радиостанции "Эхо Москвы" в 2017 году.

Москва СКР Левон Агаджанян Москва-Сити

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