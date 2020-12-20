Двое взрослых и двое детей погибли от угарного газа в Ивановской области

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следствие в Ивановской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек от угарного газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"20 декабря в квартире одного из домов по улице Калинцева областного центра были обнаружены тела четырех человек, в том числе 15-летней девушки и 5-летнего мальчика, с признаками отравления угарным газом. Следователи и криминалисты следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия для производства первоначальных следственных действий", - говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств, приведших к трагедии, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время производится осмотр места происшествия, а также изъятие газового оборудования и документации, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований.