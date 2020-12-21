В Кремле 24 декабря обсудят реформу рыбной отрасли

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - У помощника президента Максима Орешкина 24 декабря запланировано совещание по предложениям о реформе рыбной отрасли, пишет "Коммерсантъ" по ссылкой на источник на рынке и на копию материалов, подготовленных к совещанию.

Там будут обсуждать предложения, похожие на те, что в июле премьер-министру Михаилу Мишустину направляла Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка, отмечает издание.

По его данным, там будет обсуждаться возможность запрета на добычу водных биоресурсов в исключительной экономической зоне России судами, построенными в других странах более 30 лет назад и не имеющими мощностей по глубокой и безотходной переработке. Это позволит обновить 100% флота в ключевых сегментах, привлечь свыше 600 млрд рублей инвестиций и увеличить долю рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью с 20% до 80%, говорится в материалах к совещанию.

Для загрузки новых мощностей также предлагается повысить долю инвестквот с 20% до 50%, что позволит увеличить выручку с каждой тонны ресурса на 20-30%, прибыль - на 50-100%.

Участники также обсудят проведение "второго раунда" аукционов на 50% квот на добычу крабов. Это может принести около 130 млрд рублей в бюджет, а также заказы на строительство 35-40 новых краболовов общей стоимостью более 50 млрд рублей. Тех квот на вылов краба, что были получены на аукционах в 2012-2017 годах, мера не должна коснуться.

Чтобы устранить "необосновананое массовое использовние" режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) предлагается установить для отрасли целевую ставку налога на прибыль в размере 20%, кроме рыболовства во внутренних водах. Это может приносить дополнительно 20-30 млрд рублей в бюджет ежегодно, отмечается в материалах.

Предложения планируется направить в правительство, чтобы внести изменения в законодательство до 1 марта 2021 года.

В совещании должны участвовать представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), а также РРПК, отмечает источник газеты. Представитель Росрыболовства Дмитрий Клоков подтвердил изданию, что руководитель агентства Илья Шестаков приглашен на совещание. Президент ВАРПЭ Герман Зверев передал, что ничего не знает о совещании. В РРПК, пресс-службах администрации президента, правительства, Минсельхозе, Минпромторге и ФАС комментарии не предоставили.

Участникам рынка предложения РРПК не нравятся, пишет газета. Замдиректора УК "Норебо" Сергей Сенников полагает, что указанные цифры экономической выгоды "ни на чем не основаны", а предлагаемые меры "никак не коррелируют с заявленными целями".

Источник среди добытчиков краба отмечает, что аукционы на 50% квот на вылов этого ресурса провели только в конце 2019 года и для оценки экономических последствий для отрасли требуется больше времени, тем более с учетом пандемии COVID-19.

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков недавно сказал "Коммерсанту", что у отрасли уже есть четкая стратегия, а любое изменение правил игры на ходу мешает устойчивому развитию, из-за этого большинство инициатив РРПК не может быть поддержано.