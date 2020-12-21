В Крыму в 2021 году начнут строить радиолокационную станцию "Яхрома"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году начнет строить в Крыму радиолокационную станцию "Яхрома", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее (Амурская область - ИФ),- сообщил Шойгу в понедельник на расширенной коллегии военного ведомства, говоря о проектах на 2021 год.

Других деталей данных систем министр не привел.

Он также сообщил, что планируется завершить строительство радиолокационной станции высокой заводской готовности в Воркуте и поставить ее на опытное боевое дежурство.