МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - МЧС РФ будет требовать демонтировать шлагбаумы на придомовых территориях с 1 января 2021 года, если их некому будет открыть, заявили в ведомстве.

Как пояснил на пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, спасатели будут требовать демонтировать шлагбаум, если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарные подразделения.

"Если у него (шлагбаума) есть хозяин, лицо, который его откроет, то это разрешено", - заявил он.

Он напомнил, что с 1 января 2021 года в силу вступают новые правила противопожарного режима, регламентирующие ряд новых противопожарных правил, которые также коснутся собственников как частного жилья, так и владельцев квартир в многоквартирных домах.

В частности, новые правила противопожарного режима затронут хранение личных вещей в подвалах, коридорах, на лестничных клетках.

"Если в общем коридоре поставлен велосипед или коляска, это не воспрещено. Нельзя штрафовать людей, что в коридорах хранится инвентарь. Но, если это препятствует эвакуации и минимальное расстояние загромождено, установлена кладовка, полка книг, шкаф, или что-то с аварийным освещением сделали, тут мы должны требовать от собственников соблюсти требования противопожарного режима", - сказал Еникеев.