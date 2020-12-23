Госдума запретила распространять личные данные россиян без их согласия

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального согласия.

В законе (1057337-7) прописана процедура обязательного согласия на обработку персональных данных россиян любым оператором данных. Документ запрещает получение согласия на обработку персональных данных по умолчанию и при бездействии их владельца.

Соглашение на обработку таких общедоступных данных должно содержать информацию об их владельце и самом операторе, категории принимаемых данных и цели их обработки, срок действия согласия и перечень сайтов, на которых оператору разрешается публиковать общедоступные персональные данные. В соглашении также может быть прописан запрет на передачу данных "неограниченному кругу лиц" и обработку ими персональных данных. При этом оператор не может отказаться от предложенных запретов и условий, прописанных в данной инициативе.

Владелец данных также имеет право в любой момент отозвать свое согласие, после чего оператор будет обязан приостановить их использование.

Принятые поправки также обязывают всех лиц, осуществлявших обработку данных гражданина, "предоставить доказательства законности их последующего распространения или иной обработки" в случае, если такие данные оказались в открытом доступе вследствие правонарушения или обстоятельств непреодолимой силы.

Кроме того, ко второму чтению законопроекта автор заменил понятие "общедоступные персональные данные" формулировкой "разрешенные для распространения данные".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, инициатива направлена против неконтролируемого сбора опубликованных в интернете персональных данных для использования в целях, не соответствующих цели изначальной публикации.

Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года членом думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным.