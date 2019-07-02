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В Думу внесли поправки об усиленной защите генетических данных человека

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о дополнительной защите персональных данных о генетических особенностях человека. Поправки опубликованы на сайте палаты.

К таким данным чиновники предложили отнести информацию о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к аллергенам и другую. Их сбор и распространение никак не регулируется законодательством. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он должен устранить этот пробел.

Конституция запрещает собирать, использовать и распространять персональные данные о человеке без его согласия. Закон о персональных данных прописывает защиту в том числе биометрических данных о человеке, но не включает генетическую информацию.

Госдума персональные данные генетика

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