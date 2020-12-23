В РФ возбуждено дело об осквернении могилы советских солдат в Литве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили уголовное дело об осквернении воинского захоронения солдат Красной армии, совершенном в ноябре в городе Обяляй в Литве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье о публичном осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). По данным ведомства, не позднее 25 ноября "неустановленные лица облили краской находящиеся в общественном месте - на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики - памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики".

"Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы РФ как правопреемницы СССР", - заявила Петренко.

Она напомнила, что этот военно-мемориальный объект расположен в городе Обяляй самоуправления Рокишкского района Литвы, "на месте захоронения 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, погибших в ходе наступательной операции по освобождению Литвы от немецко-фашистских захватчиков".