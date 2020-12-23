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Прокуроры проверят инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о матери, которая не смогла сидеть рядом с сыном с инвалидностью на борту самолета авиакомпании "Победа", поскольку не заплатила за эту услугу.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям ряда средств массовой информации о нарушении авиакомпанией "Победа" правил перелета и размещения на борту самолета детей с инвалидностью и их родителей", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании журналистам сообщили, что пассажирка не уведомила перевозчика заранее об имеющихся особых потребностях.

"Согласно Воздушному кодексу РФ (статья 106.1), в момент заключения договора воздушной перевозки клиент обязан сообщить авиакомпании об имеющихся ограничениях. К сожалению, в случае с рейсом 11 декабря клиент не предоставил авиакомпании никакой информации об особых потребностях", - сказали в пресс-службе.

"Мы настоятельно просим всех ответственно подходить к перелету и уведомлять авиакомпанию об особых потребностях не позднее чем за сутки до перелета. В противном случае мы не можем гарантировать предоставление соседних мест в салоне самолета", - добавили в авиакомпании.

Газета "Коммерсантъ" ранее написала, что жительница Москвы пожаловалась в столичную прокуратуру на "Победу", самолетом которой она летела с 14-летним сыном-инвалидом в Петербург.

"Авиаперевозчик при покупке билетов, обращает внимание госпожа Воробьева, рассаживает пассажиров в салоне, не учитывая статус людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо постоянное сопровождение. В "Победе" отвечают, что пассажирка должна была оплатить услугу по выбору мест по соседству или заранее предупредить об особенных потребностях пассажиров", - говорится в публикации.

Москва Победа Петербург

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