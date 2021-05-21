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Ростуризм подготовил требования для инклюзивного туризма

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ростуризм разработал критерии доступности объектов инфраструктуры для туристов с инвалидностью, сообщила замруководителя ведомства Елена Лысенкова на заседании комитета Совета Федерации по перспективам развития инклюзивного туризма.

Список объектов, которые удовлетворяют этим требованиям, будет опубликован на портале Russia.travel, добавила она. В перечне будут не только отели, но и объекты транспорта, показа, инфраструктуры и прочие, которые влияют на общее впечатление туриста от поездки.

Предложенные критерии рассчитаны не только на колясочников, но и на людей с другими формами инвалидности: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, люди с ограничением по зрению, слуху, и для туристов с ментальными нарушениями.

Лысенкова рассказала, что в каждом объекте следует проверить входную группу, прилегающую территорию, переходы внутри здания, зону целевого назначения помещения, ванные и туалеты. Также оцениваются объекты транспорта, места сбора группы, пешеходные пути движения, средства размещения, предприятия питания, туристско-информационные центры, спортивные объекты, объекты туристического показа.

"Мы разработали типовые контрольные листы для оценки доступности туристических маршрутов. Нашей задачей было сформировать единый подход, унифицированность и удобство, четкий и понятный перечень требований к функциональному и планировочному решению в каждом таком объекте. Сделать удобные чек-листы для проверки с тем, чтобы зафиксировать результаты обследований", - сказала замглавы Ростуризма.

Ведомство уже начало рассылать чек-листы по предприятиям индустрии.

Ростуризм в 2020 году провел конкурс на грантовую поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма. Среди 474 проектов, выигравших гранты, 7% касались обустройства туристических маршрутов и инфраструктуры для инклюзивного туризма, отметила Лысенкова.

Ростуризм Елена Лысенкова Совет Федерации

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