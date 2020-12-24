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"Яндекс" инвестировал в медико-генетический сервис Genotek

"Яндекс" инвестировал в медико-генетический сервис Genotek
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" возглавил инвестраунд на $4 млн в медицинский сервис Genotek, занимающейся генетическими исследованиями, сообщил сервис.

В результате сделки "Яндекс" стал акционером сервиса, представитель компании войдет в состав совета директоров Genotek. Информация о точной доле и о том, кто войдет в совет директоров, не уточняется.

Основатели Genotek Артем Елмуратов и Валерий Ильинский сохранили контрольную долю в сервисе.

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Инвестиции планируется направить на развитие научной, медицинской и коммерческой базы компании, создание новых продуктов и развитие сервисов.

"Как и другие акционеры Genotek, "Яндекс" не получит доступа к технологическим решениям компании и данным пользователей. Не планируется и изменение политики конфиденциальности, которая предполагает полный запрет на передачу любых персональных данных клиентов кому-либо, включая акционеров компании", - уточняется в сообщении.

Genotek основан в 2010 году. Сервис проводит ДНК-исследования, в результате которых пользователи сервиса могут выявить вероятность возникновения заболеваний, определить происхождение, найти родственников, поставить диагноз и подобрать эффективную терапию.

Яндекс Genotek

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