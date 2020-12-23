Удмуртской чиновнице грозит увольнение за высказывание о детях

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минсоцполитики Удмуртии рассматривает вопрос об увольнении сотрудницы комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Селтинского района за некомпетентное общение с жителями, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в среду.

Отмечается, что под постом в одной из групп в соцсети чиновница "оставила комментарий с некомпетентным вопросом в адрес автора".

"Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, под чьим ведомством находится КЦСОН, заявило, что такое общение с жителями недопустимо. Рассматривается вопрос об увольнении сотрудницы", - говорится в сообщении.

При этом Минсоцполитики Удмуртии принесло свои извинения за действия чиновницы. "Подобная ситуация станет поводом для дополнительной внутренней работы со служащими организаций, подведомственных Минсоцполитики Удмуртской Республики, в части общения с гражданами", - цитирует пресс-служба заявление министерства.

Анонимный пользователь задал в одной из групп соцсети вопрос, выдает ли Минсоцполитики новогодние подарки детям из малообеспеченных или неполных семей. "Чем один ребенок из малоимущей или неполной семьи хуже, чем такой же ребенок из многодетной? Не хочу обидеть ничью семью, но неполные семьи с одним ребенком почему-то везде и всегда задвигаются, как что-то несущественное или малозначительное", - говорилось в комментарии.

На это пользователь Светлана Пескишева, которая, как позже выяснилось, и была чиновницей центра социального обеспечения, ответила: "Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте".

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии уточняет, что в республике новогодними подарками обеспечиваются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из многодетных малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети, находящиеся под опекой и на воспитании в приемных семьях в возрасте от 3-х лет до 13 лет включительно. Подарки выдаются в комплексных центрах социального обслуживания. Уточняется, что в 2020 году их получат более 44 тыс. детей.