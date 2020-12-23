В России разработают судебный суперсервис для дистанционных процессов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В новом году судейское сообщество намерено продолжить цифровизацию правосудия, для граждан и судей будут созданы удобные сервисы, заявил глава Совета судей РФ Виктор Момотов.

"С этой целью ведется разработка суперсервиса "Правосудие онлайн", который должен стать базой для единого информационного пространства судов, обеспечить доступность и открытость правосудия", - сказал он, выступая на заседании "Клуба Замятнина".

Как ожидается, суперсервис должен объединить в себе возможности дистанционного формата подачи и получения судебных документов, а также дистанционное участие в судебном процессе. Кроме того, он будет интегрирован с другими информационными системами.

Момотов отметил, что в дальнейшем будет совершенствоваться процессуальное законодательство, регламентирующее применение систем видеоконференц-связи, веб-конференции и многих других технологических новаций, которые позволят ускорить судебный процесс и сделать его эффективнее.

По его словам, интернет делает судебный процесс абсолютно прозрачным и открытым, что в целом позитивно отражается на уровне правосознания граждан и повышает доверие к судебной системе. Однако, подчеркнул он, выход правосудия в интернет-пространство требует от судей повышенной ответственности и неукоснительного соблюдения всех норм процессуального законодательства.

"Опасностью и вызовом становится обеспечение сохранения конфиденциальности. Огромный массив информации хранится в базах и может недобросовестно использоваться третьими лицами, особенно в области уголовного процесса", - сказал глава Совета судей.

Также он подчеркнул, что любые нововведения, как и все действия по развитию судебной системы, должны полностью отвечать базовым принципам правосудия. "Только так мы не допустим превращения правосудия в формальную "техническую" функцию и обеспечим выполнение главной его задачи - обеспечение законности и правопорядка", - сказал он.

Так, Момотов отметил, что никакие цифровые технологии не смогут заменить "истинное лицо правосудия". По его словам, видеоконференц-связь, которая оказалась очень востребованной в период пандемии, имеет и недостатки, которые заключаются в менее прямом или точном восприятии судьей слов и реакции сторон, свидетеля, эксперта.

Он выразил мнение, что законодатель должен определить принцип непосредственности относительно видеоконференц-связи или установить допустимые рамки ее использования в определенных случаях.

Подводя итог работы судебной власти в 2020 году, Момотов заявил, что российские судьи достойно выдержали трудности и смогли в короткие сроки перестроить свою работу. По его словам, "работа в условиях пандемии показала, что беспрерывная деятельность судебной системы, ее эффективность и адаптивность к условиям напрямую зависят от применения новейших информационных технологий в правосудии".