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МЧС будет применять дроны для спасения людей при пожарах в высотках

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС планируют применять беспилотные летательные аппараты для поднятия грузов и спасения людей при пожарах в высотных зданиях, сообщил заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

"Мы хотим беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз 100-150 кг, чтобы мы могли тушить (пожары) и спасать людей с высотных зданий", - сказал он в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 30-летней работы МЧС.

Чуприян отметил, что сейчас спасатели применяют беспилотники в качестве системы оповещения на воде, чтобы предупреждать граждан об опасности и ухудшении погоды.

27 декабря Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнится 30 лет.

МЧС Александр Чуприян

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