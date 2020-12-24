В Ленинградской области загорелся детский санаторий
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области, в Колчанове случился пожар в Детском пульмонологическом санатории, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Там уточнили, что возгорание началось в компьютерном классе. Когда на место прибыли пожарные, у здания уже горела крыша на площади 400 кв.м.
Пожар локализовали на площади 750 кв.м.
У МЧС нет информации о погибших и пострадавших.
В горящем корпусе детей не было. Из здания вывели 16 человек персонала, уточнили в областном управлении МЧС.
Горел учебный корпус. Пятеро детей-пациентов сейчас находятся в спальном корпусе, из эвакуировать не потребовалось.
Санаторий размещается в дореволюционной деревянной усадьбе лесопромышленника Михаила Шарапова на берегу Сяси.
Санаторий "Колчаново" в Ленинградской области http://t.co/2I0R4o2050 pic.twitter.com/9K7JSrWkX3— Эдуард (@kontakt_pro) September 18, 2015