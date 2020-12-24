Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:39Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

В Ленинградской области загорелся детский санаторий

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области, в Колчанове случился пожар в Детском пульмонологическом санатории, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там уточнили, что возгорание началось в компьютерном классе. Когда на место прибыли пожарные, у здания уже горела крыша на площади 400 кв.м.

Пожар локализовали на площади 750 кв.м.

У МЧС нет информации о погибших и пострадавших.

В горящем корпусе детей не было. Из здания вывели 16 человек персонала, уточнили в областном управлении МЧС.

Горел учебный корпус. Пятеро детей-пациентов сейчас находятся в спальном корпусе, из эвакуировать не потребовалось.

Санаторий размещается в дореволюционной деревянной усадьбе лесопромышленника Михаила Шарапова на берегу Сяси.

Колчаново МЧС Ленинградская область

Новости

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии
Пандемия коронавируса

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Володин объяснил, что поправки об иноагентах помогут "не потерять страну"

Российские военные усилили систему разведки и ПВО у границ РФ

Российские военные усилили систему разведки и ПВО у границ РФ

Песков исключил связь самоубийств сотрудников ФСО с переработками

Эксперт фонда Горчакова и ее муж приговорены к 13 и 12,5 годам колонии за госизмену

Эксперт фонда Горчакова и ее муж приговорены к 13 и 12,5 годам колонии за госизмену
Пандемия коронавируса

Матвиенко сочла недопустимым введение "ковидных паспортов"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');