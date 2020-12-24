В Ленинградской области загорелся детский санаторий

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области, в Колчанове случился пожар в Детском пульмонологическом санатории, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там уточнили, что возгорание началось в компьютерном классе. Когда на место прибыли пожарные, у здания уже горела крыша на площади 400 кв.м.

Пожар локализовали на площади 750 кв.м.

У МЧС нет информации о погибших и пострадавших.

В горящем корпусе детей не было. Из здания вывели 16 человек персонала, уточнили в областном управлении МЧС.

Горел учебный корпус. Пятеро детей-пациентов сейчас находятся в спальном корпусе, из эвакуировать не потребовалось.

Санаторий размещается в дореволюционной деревянной усадьбе лесопромышленника Михаила Шарапова на берегу Сяси.