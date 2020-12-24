Татьяна Савицкая станет финомбудсменом по правам потребителей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Татьяна Савицкая с 2021 года назначена уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, говорится в сообщении Банка России.

В частности, она будет работать в сфере кредитных коопераций, ломбардов, кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В свою очередь Виктор Климов, который был назначен финуполномоченным в прошлом году, расширит сферу своей деятельности: помимо страхования, он будет заниматься аналогичными с Савицкой спорами.

До назначения на должность финансового уполномоченного Татьяна Савицкая работала в аппарате правительства РФ, где в том числе курировала вопросы негосударственного пенсионного обеспечения. До этого она работала в министерстве здравоохранения и социального развития, а также в администрации президента РФ и Счетной палате.

Институт финансового омбудсмена предполагает его посредничество в деле рассмотрения споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями, споры должны быть связаны с имущественными требованиями к финансовым организациям.

Служба финансового омбудсмена начала работу с 1 июня 2019 года. Главным финуполномоченным сроком на 5 лет в августе 2018 года был назначен экс-советник председателя Банка России Юрий Воронин, ему подчиняются все отраслевые финомбудсмены. Финансовые уполномоченные по направлениям финансовых услуг назначаются советом директоров ЦБ по предложению главного финансового уполномоченного сроком на 5 лет и могут быть назначены на ту же должность не более трех раз подряд.

Первым отраслевым финуполномоченным был назначен руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", а также общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Виктор Климов, он вступил в эту должность с 9 января 2019 года.

Вторым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций была назначена Светлана Никитина, ранее занимавшая должность заместителя руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ.

Третьим в 2019 году на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций был назначен Евгений Писаревский, первый заместитель председателя Федерального фонда социального страхования (ФСС).

Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" вступил в силу с 3 сентября 2018 года. Первым сегментом, где заработал принцип досудебного рассмотрения споров омбудсменом, стал рынок страхования (2019 год). С 2020 года закон начал работать для микрофинансовых организаций, с 2021 года к нему присоединятся кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации и негосударственные пенсионные фонды.