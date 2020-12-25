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Жительница Иркутской области собирала деньги на похороны живого сына

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Ангарске Иркутской области задержали местную жительницу, собиравшую деньги на похороны своего живого ребенка, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МВД по региону.

В полицию с заявлением обратилась ее знакомая, которая увидела на странице подозреваемой в соцсети объявление о сборе денег на похороны ее сына. Женщина перевела деньги, а впоследствии узнала, что ребенок жив.

В отношении 25-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По словам подозреваемой, деньги она собирала для пользования в личных целях.

Полицейские также выяснили, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. По этим основаниям несколько месяцев назад мальчик был изъят из семьи и помещен в центр помощи семье и детям.

Иркутская область Ангарск

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