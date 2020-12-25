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Пять детей пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Среди пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области оказались пять несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного правительства.

Все пострадавшие дети госпитализированы. "Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным СУ СКР по Рязанской области, пострадавшим детям от семи до 17 лет. Следователи проводят проверку по факту ДТП.

В свою очередь оперативная группа регионального правительства сообщила, что водитель пассажирского автобуса, попавшего в аварию, по предварительным данным, уснул за рулем.

Руководитель опергруппы, вице-губернатор региона Игорь Греков, находящийся на месте ДТП и координирующий работу оперативных групп, отметил, что окончательно причину установит следствие.

"По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии", - сказал Греков.

Авария с автобусом, ехавшим по маршруту "Москва-Волгоград", случилась около 3:00 ночи пятницы на 247-м километре трассы Р22. Автобус, в котором ехали 26 человек, включая двоих водителей, опрокинулся. В результате ДТП погибли 4 человека, 11 пострадали.

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