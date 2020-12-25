Ректор ставропольского вуза умер после заражения коронавирусом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Печальное известие. Ушел из жизни ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Иванович Кошель. Замечательный наставник, ученый, врач, добрый и светлый человек. Он был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Это невосполнимая утрата", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме в пятницу.

Глава края выразил соболезнования родным и близким, коллегам Владимира Кошеля.

Вместе с тем осведомленный источник "Интерфакса" пояснил, что причиной смерти Кошеля стали осложнения, вызванные коронавирусом.

"Он был заражен коронавирусом. Осложнения, вызванные этим вирусом, к сожалению, привели к его смерти", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации о причине смерти.

61-летний Владимир Кошель был ректором медицинского университета с 2015 года. Также он являлся главным внештатным оториноларингологом министерства здравоохранения Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.