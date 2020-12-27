Георгий Иванович Бехтер. Некролог

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - 26 декабря 2020 г. на 99-м году жизни скончался Георгий Иванович Бехтер, ветеран ИМЭМО, старший научный сотрудник Центра международной безопасности, участник второй мировой войны, легендарный разведчик, полковник СВР в отставке, известный как Джордж Блейк. До прихода в ИМЭМО в 1974 г. за его плечами уже была яркая, наполненная драматическими событиями жизнь.

Он родился в Роттердаме 11 ноября 1922 года. Его отец, офицер британской армии, рано умер от последствий отравления газами в ходе боевых действий в Первую мировую войну. Дальнейшим воспитанием мальчика занималась его мать, голландка по происхождению.

Во время нацистской оккупации Голландии юный Джордж вступил в Сопротивление и был связным с огромным риском для жизни. В 1942 г. был арестован оккупационными властями, но сумел вырваться из лап гестапо. Через Францию и Испанию он добрался до Гибралтара, а оттуда перебрался в Англию, где вступил в королевский флот в звании лейтенанта. В конце войны, учитывая знание им нескольких языков, Блейка перевели в разведку (МИ-6). Он работал в Голландии и Германии, где выявлял затаившуюся фашистскую агентуру и пособников нацистов. В 1948 г. он получил назначение в Сеул, где возглавил резидентуру МИ-6.

В начальный период корейской войны Блейк оказался в плену и более двух лет провел в северокорейском лагере военнопленных. Там он основательно изучил марксистскою литературу, стал приверженцем коммунистической идеологии и решил сотрудничать с советской разведкой.

По возвращении в 1953 г. в Англию, пройдя проверку, он возобновил службу в МИ-6 и начал передавать в Москву ценную информацию. Самым значительным его достижением стало раскрытие совместного проекта британской разведки и ЦРУ по строительству полукилометрового "берлинского тоннеля" для прослушки телефонного кабеля, соединявшего штаб советских войск в ГДР с Москвой. Благодаря Блейку, этот проект использовался для передачи дезинформации. Также он раскрыл обширную агентурную сеть Запада в СССР и Восточной Европе.

В апреле 1961 г. в результате предательства польского агента Блейк, работавший в то время в Бейруте, был арестован и приговорен к 42 годам заключения. Он мог бы существенно смягчить срок наказания, если бы принял сделанное ему предложение: признать, что он согласился работать на СССР под давлением и пытками. Но Блейк упорно стоял на том, что это был его добровольный и осознанный выбор, чем обрек себя на невиданный в истории Англии приговор. Очевидно, большое влияние на его взгляды оказали так же память о бедствиях экономического кризиса капитализма в конце 1920-х годов, о борьбе с фашизмом и роли Советского Союза в победе над ним, о жестоких американских бомбардировках в ходе войны в Корее.

Тюрьма его не сломила. Проведя в ней более пяти лет, он сумел бежать (с помощью других заключенных) и перебрался в СССР, где получил советское гражданство. Тогда же, в конце 1966 г., из Джорджа Блейка он превратился в Георгия Ивановича Бехтера. Проработав несколько лет переводчиком в Издательстве "Прогресс", Георгий Иванович при содействии Е.М. Примакова и Д. Маклэйна в 1974 г. пришел на работу в Отдел международных отношений ИМЭМО. Сферой профессиональных интересов Г.И. Бехтера стал Ближний Восток, который он хорошо знал.

Огромный запас жизнелюбия, широкие взгляды на жизнь, чуждые доктринерства и тем более нетерпимости, добрый нрав и расположение к людям – все это позволило Георгию Ивановичу быстро адаптироваться к новой реальности и органично вписаться в научный коллектив ИМЭМО, где его любили и уважали. Даже трудные для Института времена, как в конце 1980-х и в 1990-е годы, он с его тяжелейшим жизненным опытом принимал с присущим ему стоицизмом и оптимизмом, заражая ими своих коллег. В 1988 г. Георгий Иванович перешел на работу в созданный тогда Отдел проблем разоружения (ныне Центр международной безопасности), где включился в работу по новой проблематике, а потом занимался редактированием приложения ИМЭМО к ежегоднику СИПРИ "Разоружение и безопасность", где публиковались и его материалы.

Последний период жизни – более десяти лет - был особенно трудным для Георгия Ивановича, тем более, что он потерял зрение. Но и в эти годы он проявлял неизменную стойкость духа и не утратил присущего ему оптимизма. Он не изменил идеалам социализма, сочетая их с демократическими либеральными ценностями, и верил в будущее новой России.

Заслуги Георгия Ивановича отмечены орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и другими наградами.

Светлая память о Георгии Ивановиче Бехтере (Джордже Блейке) навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей, как и в истории Института, о времени работы в котором он говорил, как о "счастливейшем этапе" своей жизни.

Дирекция ИМЭМО