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Сотрудника турбазы задержали при попытке дать газовщику взятку в 1 млн рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Саратове сотрудника турбазы задержали по подозрению в попытке подкупа управленца газоснабжающей организации, сообщили в СК.

По версии следствия, он хотел передать газовщику 1,5 млн рублей за сокращение суммы долга, возникшей из-за незаконного использования газа турбазой. Его задержали, когда он в автомобиле на стоянке на улице Чернышевскго пытался передать менеджеру 1 млн рублей из обещанной суммы, говорится в пресс-релизе.

Газовщик деньги взять отказался. Действия подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ региона. Затем следователь изъял этот 1 млн рублей в ходе осмотра места происшествия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК (покушение на коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, вознаграждения в особо крупном размере за совершение незаконных действий).

Саратов СКР ФСБ

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