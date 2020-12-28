Чиновницу в Брянске отправят в колонию за то, что приемная мать морила ребенка голодом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Советский суд Брянска признал начальницу группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства администрации города виновной в халатности, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Там отметили, что женщина не проконтролировала условия жизни ребенка в приемной семье. В результате из-за действий приемной матери здоровью девочки 2012 года рождения был причинен тяжкий вред. В суде "Интерфаксу" уточнили, что ребенка в семье морили голодом и не ухаживали за ним.

Чиновницу приговорили к году колонии-поселения. Кроме того, суд на два года запретил ей занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в госорганах и органах местного самоуправления в области опеки и попечительства.

Против приемной матери девочки также возбудили уголовное дело.