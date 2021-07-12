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Крымские ученые выяснили, что вейпы разрушают легочную ткань

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Длительное воздействие паров электронных сигарет запускает в организме процесс разрушения легочной ткани, выяснили ученые Крымского федерального университета (КФУ, Симферополь), сообщила пресс-служба вуза.

Специалисты сравнили последствия от никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для курения.

В ходе эксперимента на 30 особях белых крыс-самцов исследователи определили, что от паров вейпа в организмах животных значительно повысился уровень активности трипсиноподобных протеиназ, ферментов, расщепляющих белки.

"Мы разделили грызунов на три группы: А - контрольная группа, В - группа, подвергавшаяся воздействию паров безникотиновой курительной смеси, С - особи, на которых мы изучали действие паров аналогичной смеси, но с содержанием 6 мг/мл никотина. Через 40 дней в органах дыхания крыс возникли биохимические изменения - повреждения структурных белков в ткани легких", - цитирует пресс-служба университета доцента кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ Леонида Алиева.

Согласно результатам исследований, никотиновые смеси все-таки оказывают более тяжелое воздействие на организм, чем не содержащие никотин аналоги. Однако и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к снижению факторов защиты легких. Специалисты объясняют вред от таких паров присутствием в них токсичного газа - формальдегида. Особую роль в нанесении вреда организму вейпом играют так называемые свободные радикалы.

"Свободные радикалы - молекулы с высокой реактогенностью, которые повреждают клеточные структуры, в результате чего могут высвобождаться протеиназы. Содержание этих молекул значительно увеличивается и в табачном дыму, и в парах различных курительных смесей. Легкие имеют очень мощную защиту от внешних факторов, но если у человека есть генетическая предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы или дефекты в ней, то воздействие агрессивных веществ непременно приведет к хроническим болезням", - добавил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин.

Ограничения, налагаемые на обычные сигареты, распространяются и на электронные в РФ с 2020 года, с 2021-го государство ужесточило контроль норм содержания никотина в жидкостях для вейпа и, по словам экспертов, меры по депопуляризации курения будут только усиливаться.

Крым КФУ Симферополь

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