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МЧС предупредило о задержке двух поездов Москва-Владивосток из-за аварии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Из-за железнодорожной аварии в Забайкалье вплоть до 30 декабря ожидаются значительные задержки пассажирских поездов, следующих из Москвы во Владивосток, предупредило управление МЧС по Еврейской автономной области.

"30 декабря ожидаются значительные задержки, не менее четырех часов, пассажирских поездов № 2 Москва - Владивосток и № 62 Москва - Владивосток на Дальневосточной железной дороге", - говорится в сообщении.

Время задержки может увеличиться, это будет зависеть от хода восстановительных работ, добавили в МЧС.

28 декабря в 16:12 по московскому времени на перегоне Кислый Ключ - Артеушка Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 29 вагонов товарного поезда. Был нарушен габарит соседнего пути. Никто не пострадал.

Движение поездов по перегону было временно приостановлено. Утром 29 декабря Забайкальская железная дорога сообщила, что по одному из путей на этом перегоне движение восстановили. Пассажирские поезда №2 Москва - Владивосток и №392 Чита - Благовещенск, задержанные из-за схода вагонов, отправлены по маршрутам следования.

Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, на месте происшествия работают более 300 железнодорожников, два восстановительных поезда.

ЗабЖД РЖД Забайкалье Владивосток Москва МЧС

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