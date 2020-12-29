Пензенский губернатор уволил начальника кладбища, где везли гроб на санках

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев взял под особый контроль все региональные кладбища после инцидента, когда гроб с телом к месту захоронения пришлось везти на санках из-за неубранного снега, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Белозерцев подверг критике администрацию Пензы и подведомственное учреждение МУП "Спецбюро" после опубликованной в соцсетях видеозаписи похорон одной из местных жительниц.

"Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идет по Аллее Славы – и везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили. Обращаются к губернатору, потому что директор МУП свою работу не выполняет, и я понимаю людей, понимаю их боль",- цитирует Белозерцева пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что руководитель кладбища должен быть уволен.

"Подыскивайте на работу добропорядочного человека, который будет заниматься проблемами граждан, которые к нему приходят. Всем главам районов – взять под особый контроль состояние кладбищ, дорог и тротуаров у социально важных объектов", - сказал губернатор.