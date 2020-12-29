Правительство РФ присудило премии в области СМИ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении десяти премий правительства в области средств массовой информации (СМИ) в размере 1 млн рублей каждая.

Так, премию получат главный редактор АНО "ТВ-Новости" Маргарита Симоньян (за вклад в развитие СМИ), ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков (за вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики) и гендиректор издательского дома "Лев" Лев Елин (за вклад в популяризацию детского чтения).

В число семи журналистских коллективов, получивших премию, вошло образовательное медиа "Мел", награду получат его гендиректор Александр Рудик, главный редактор Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова и менеджер проектов Юлия Буглак.

Премией также отмечены редактор отдела культуры "Аргументов и фактов" Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев за серию материалов "Как нам обустроить Россию".

За репортажи из горячих точек и освещение событий в Белоруссии награду получат спецкорреспонденты "Комсомольской правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Премией также отмечены сотрудники "Московского комсомольца" - гендиректор Павел Гусев, его первый заместитель Пётр Спектор, обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов.

Гендиректор АО "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей Ефимов, его советник Александр Ильин, а также продюсеры Дмитрий Борисов и Дарья Хубова будут награждены за создание телеканала "Победа".

За продвижение благотворительного медиапроекта "Дело дня" награду получит директор центра радиовещания "Вера, надежда, любовь", генеральный продюсер радиопрограммы "Дело дня" Роман Торгашин и соавтор программы, продюсер Дарья Мангушева.

Сотрудников телерадиокомпании "Русь" - гендиректора Светлану Князеву, ее заместителя по творчеству Вадима Бондарева, главреда отдела управления Дарью Андрееву и начальника коммерческой службы Галину Викторенко - наградят за проведение народного телевизионного конкурса "Земский доктор".