Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

Правительство РФ присудило премии в области СМИ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении десяти премий правительства в области средств массовой информации (СМИ) в размере 1 млн рублей каждая.

Так, премию получат главный редактор АНО "ТВ-Новости" Маргарита Симоньян (за вклад в развитие СМИ), ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков (за вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики) и гендиректор издательского дома "Лев" Лев Елин (за вклад в популяризацию детского чтения).

В число семи журналистских коллективов, получивших премию, вошло образовательное медиа "Мел", награду получат его гендиректор Александр Рудик, главный редактор Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова и менеджер проектов Юлия Буглак.

Премией также отмечены редактор отдела культуры "Аргументов и фактов" Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев за серию материалов "Как нам обустроить Россию".

За репортажи из горячих точек и освещение событий в Белоруссии награду получат спецкорреспонденты "Комсомольской правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Премией также отмечены сотрудники "Московского комсомольца" - гендиректор Павел Гусев, его первый заместитель Пётр Спектор, обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов.

Гендиректор АО "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей Ефимов, его советник Александр Ильин, а также продюсеры Дмитрий Борисов и Дарья Хубова будут награждены за создание телеканала "Победа".

За продвижение благотворительного медиапроекта "Дело дня" награду получит директор центра радиовещания "Вера, надежда, любовь", генеральный продюсер радиопрограммы "Дело дня" Роман Торгашин и соавтор программы, продюсер Дарья Мангушева.

Сотрудников телерадиокомпании "Русь" - гендиректора Светлану Князеву, ее заместителя по творчеству Вадима Бондарева, главреда отдела управления Дарью Андрееву и начальника коммерческой службы Галину Викторенко - наградят за проведение народного телевизионного конкурса "Земский доктор".

Россия

Новости

Корвет "Гремящий" передали Тихоокеанскому флоту

Кремль заявил, что угроза реального срока не мешает Навальному вернуться в РФ

Кремль заявил, что угроза реального срока не мешает Навальному вернуться в РФ

"Роскосмос" в 2020 году выполнил вдвое меньше пусков, чем планировал

"Роскосмос" в 2020 году выполнил вдвое меньше пусков, чем планировал
Пандемия коронавируса

В Москву доставили первую партию "Спутника V" южнокорейского производства

В Москву доставили первую партию "Спутника V" южнокорейского производства
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж
Пандемия коронавируса

В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

Начались предновогодние проблемы с доставкой из интернет-магазинов

Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

Очевидцы рассказали о вооруженных оперативниках в Среднеуральском монастыре

ФСБ в сотрудничестве с США перекрыла поставки кокаина из Южной Америки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');