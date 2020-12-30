"Аэрофлот" получит 4,3 млрд руб. за перевозки чиновников в 2021 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" получит 4,3 млрд руб. за организацию перелетов высших должностных лиц РФ и официальных делегаций по всему миру в 2021 году, следует из материалов сайта госзакупок.

Соответствующий контракт компания получила, выиграв конкурс ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" - структуры управления делами президента. "Аэрофлот" традиционно был единственным участником конкурса, который объявляется каждый год.

По условиям контракта "Аэрофлот" должен обеспечивать аэропортовое и наземное обслуживание самолетов с чиновниками и официальными делегациями на борту (включая заправку топливом, бортовое питание экипажа и пассажиров), аэронавигационные услуги, организовывать проживание экипажа в аэропортах отправления/прибытия и пр.

Источник финансирования - "средства бюджетных учреждений".

За перевозку чиновников в 2020 году "Аэрофлот" получил до 6,8 млрд руб., следует из материалов госзакупок. Годом ранее такой контракт оценивался в 4,6 млрд руб., в 2018-м - в 4,2 млрд руб.