Торфяные электростанции в РФ лишили поддержки

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Электростанции, работающие на основе использования торфа, лишились льгот, действующих в РФ для возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Торф получал поддержку по аналогии с возобновляемыми источниками энергии с 2016 года. Позднее государство изменило свою точку зрения относительно его "зелености". Как поясняла ранее замминистра энергетики Анастасия Бондаренко, представляя в Госдуме законопроект о лишении этого вида топлива льгот, торф по своим физическим свойствам не относится к возобновляемым источникам энергии, а представляет собой вид органического ископаемого топлива.

В пояснительной записке к документу ранее говорилось, что торфяные электростанции в действующей модели регулирования имеют возможность эффективно конкурировать с иными тепловыми источниками энергии. Как отмечалось, это может быть в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, применения комплексных решений по многоцелевой переработке торфяного топлива, повышения технико-экономических показателей работы генерирующих мощностей и снижения вследствие этого отпускной цены на электрическую энергию.