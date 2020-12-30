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Схимонах Сергий будет в СИЗО поститься и молиться за москвичей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Арестованный на два месяца схимонах Сергий (Николай Романов) находится на карантине в СИЗО-7 УФСИН Москвы в одиночной камере. Посетившим его правозащитникам он сказал, что десять суток будет поститься без воды и еды, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Сергий рассказал, что намерен где-то 10 суток отказываться от еды и воды, поскольку решил поститься и молиться за москвичей", - сказал правозащитник.

На условия схимонах не жалуется, он объяснил членам ОНК, что его в его келье в монастыре были только кровать, стол и стул.

В СИЗО ему выдали Библию, молитвослов и Псалтырь.

По словам Мельникова, бывший схиигумен подтвердил общественникам, что в прошлом действительно был сотрудником милиции, а позже отбывал наказание за убийство, после чего избрал путь покаяния.

В ночь на 29 декабря Сергия задержали в Среднеуральском женском монастыре, который он "захватил" в середине июня. Его доставили в Москву, и Басманный суд арестовал его до 28 февраля по обвинениям по ч.3 ст. 110.1 УК (склонение к самоубийству), по ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство). По версии следствия, он публично призывал не меньше десяти монахинь к самоубийству.

"В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - сообщили в СК.

Своей вины он не признает.

В 2020 году светские суды штрафовали схимонаха за распространение фейков о коронавирусе, который он не признает, и за разжигание розни. Церковный суд сначала лишил его сана, а затем отлучил от церкви.

ОНК Алексей Мельников Сергий Романов Москва Среднеуральский монастырь РПЦ СКР Басманный суд

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