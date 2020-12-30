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Оставшиеся астраханские объекты Каспийской флотилии передадут приютам для собак

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объекты Каспийской флотилии, оставшиеся в Астраханской области после перебазирования объединения в Дагестан, могут быть использованы для размещения бездомных собак.

Об этом сообщил в своем инстаграме губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Колоссальное количество бездомных собак (...) В прошлом году построили специализированный питомник, но даже он уже полностью заполнен. Рассматриваем возможность оборудовать дополнительные площади для питомников: например, на оставшихся после убытия Каспийской флотилии объектах", - написал он.

2 апреля 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск.

КФл - старейшее оперативное объединение Военно-морского флота (ВМФ) России. Она была создана в 1722 году императором Петром Первым.

Астраханская область Дагестан Каспийская флотилия ВМФ

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