По итогам осеннего призыва в армию РФ направлены 128 тыс. человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Завершен осенний призыв на военную службу, в войска направлены 128 тыс. человек, сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что начавшийся 1 октября призыв проходил в условиях распространения коронавируса, в связи с чем были усилены меры безопасности в военных комиссариатах. По данным министерства, массовое тестирование призывников позволило своевременно выявить и не допустить на военную службу более 1,5 тыс. человек зараженных COVID-19.

Этой осенью свыше 400 призывников отправились служить в научных и научно-производственных ротах, а еще более 200 - в спортивных ротах, куда направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.