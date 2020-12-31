Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 31.12В России 3 159 297+27 747В мире 82 707 976+757 025

По итогам осеннего призыва в армию РФ направлены 128 тыс. человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Завершен осенний призыв на военную службу, в войска направлены 128 тыс. человек, сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что начавшийся 1 октября призыв проходил в условиях распространения коронавируса, в связи с чем были усилены меры безопасности в военных комиссариатах. По данным министерства, массовое тестирование призывников позволило своевременно выявить и не допустить на военную службу более 1,5 тыс. человек зараженных COVID-19.

Этой осенью свыше 400 призывников отправились служить в научных и научно-производственных ротах, а еще более 200 - в спортивных ротах, куда направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.

Минобороны

Новости

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны и отменены 149 рейсов

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 27,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 27,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: четверг, 31 декабря

ФМБА получило разрешение на клинические испытания препарата от COVID

Замглавы Минцифры стал заместитель руководителя ФСО Белановский

В Петербурге полицейские захватили автобус с фальшивыми спецназовцами

В Петербурге полицейские захватили автобус с фальшивыми спецназовцами

Что произошло за день: среда, 30 декабря

Пригожин подал иски к Навальному и его сторонникам на 77 млн рублей

Схимонах Сергий будет в СИЗО поститься и молиться за москвичей

Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');