Глава Федерации еврейских общин России оценил салат оливье

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что светский Новый год по своим традициям очень похож на религиозные праздники иудеев.

В поздравлении Бороды, распространенном накануне праздника, отмечается, что Новый год - единственный светский праздник, который так же, как и еврейские, начинают встречать вечером.

"Даже салат оливье - один из символов российского Нового года - был с удовольствием перенят еврейскими и израильскими семьями, став одним из любимых шабатних блюд", - отмечает он.

Борода напомнил, что еврейский Новый год отмечался еще в сентябре, однако праздник, который отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января - это уникальное явление, абсолютно не привязанное к идеологическим и даже религиозным канонам, хорошая российская традиция, объединяющая всех.

"Новый год - праздник, наполненный очень правильными, незыблемыми ценностями: это уважение к своей семье, радость единения, дружба, любовь к детям. В многонациональном и мультикультуральном обществе необходимы такие даты!" - пишет Борода, добавляя, что даже переезжающие жить в другие страны россияне сохраняют верность традиции празднования Нового года.