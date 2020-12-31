Глава Дома Романовых в праздничном послании призвала к благоразумию в пандемию

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее наследник Георгий поздравили всех россиян с Новым годом и Рождеством, отметив, что нынешние традиционные новогодние взаимные пожелания здоровья обретают особый смысл.

"В уходящем году весь мир постигло бедствие - распространение коронавируса, приведшего к безвременному уходу многих близких нам людей", - говорится в поздравительном послании, переданном в "Интерфакс".

В нем подчеркивается, что большое количество жизней удалось спасти благодаря самоотверженному труду врачей, санитаров, волонтеров. "Им - огромная благодарность и низкий поклон", - говорится в послании.

"В наступающие праздничные дни и в течение всего следующего года нам следует проявить благоразумие и соблюдать меры предосторожности. Сейчас, когда создаются и совершенствуются эффективные средства борьбы с коронавирусом, особенно трагично стать его жертвой. Это подобно смерти от последней пули в конце войны. Поэтому надо быть благоразумными и внимательными к себе и друг к другу", - говорится в послании.

В нем выражена мысль о том, что нельзя допустить, "чтобы под предлогом борьбы с пандемией были разрушены нормальные человеческие отношения".

"Отношение к пандемии должно определяться не теми или иными идеологиями, а простым долгом человека и гражданина, чувством ответственности за себя и окружающих", - сказано в послании.

Великая княгиня и ее сын призвали "не терять веры в милость Божию".