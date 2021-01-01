Автомобиль сбил подростков на нижегородской трассе

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Четверо несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Кстовском районе Нижегородской области в новогоднюю ночь.

В региональном УГИБДД "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел около 02:00 на 15 км трассы Нижний Новгород-Саратов.

Как рассказал собеседник агентства, автомобиль Kia Rio совершил наезд на пешеходов, идущих по дороге. В результате в больницу были доставлены два мальчика 2008 года рождения, а также подростки 2005 и 2006 года рождения, отметил он.

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга, переломы.

По факту ДТП проводится проверка.

В свою очередь пресс-секретарь нижегородского Минздрава Алексей Никонов сообщил, что авария произошла у поселка Дружный. Как написал он в соцсети, в результате ДТП пострадало четверо детей - подростки 12, 14, 14 и 15 лет.

Пострадавшие госпитализированы в областную детскую больницу: один в реанимационное отделение, два - в нейрохирургическое отделение, один - в травматологическое отделение. Никонов написал, что состояние пострадавших тяжелое.

В настоящее время состояние всех пострадавших стабилизировалось, у троих детей уже отмечается положительная динамика. Всем проведена компьютерная томография, всю ночь с детьми работала команда врачей.