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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел утром в воскресенье в частном жилом доме в городе Бородино Красноярского края, погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех людей без признаков жизни, все взрослые", - сказал сотрудник пресс-службы.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме на улице Пушкина в Бородино поступила в 08:28 (04:28 по Москве). На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. В 09:10 (05:10 по Москве) пожар был локализован и в 10:31 (06:31 по Москве) ликвидирован. Площадь пожара составила 181 кв. м.

В тушении были задействованы 16 человек и шесть единиц техники.

Красноярский край Бородино

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