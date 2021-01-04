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Путин поручил до 1 мая принять законы о применении технологий ИИ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся применения и развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщил в понедельник сайт Кремля.

Правительству РФ поручено до 1 мая 2021 года обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность установления в отдельных отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных правовых режимов в целях расширения применения технологий ИИ.

Также необходимо принять меры (в том числе налоговые) для стимулирования инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе ИИ.

До 1 июля 2021 года правительство должно обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление (при условии обеспечения защиты персональных данных) организациям, разрабатывающим технологические решения на основе искусственного интеллекта, доступа к наборам данных, содержащимся в том числе в государственных информационных системах, а также возможности использования указанными организациями таких данных.

Также к 1 июля 2021 года необходимо разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, Путин поручил, начиная с 2021/2022 учебного года, увеличить не менее чем на одну тысячу контрольных цифр прием на обучение в вузы за счет средств федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий ИИ.

Также президент поручил обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих развитие применения телемедицинских технологий и расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме. Срок исполнения - 1 июля 2021 года.

Владимир Путин

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